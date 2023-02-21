 هيئة الكوارث التركية: ارتفاع حصيلة ضحايا زلزالي هاتاي إلى 6 قتلى.. وإصابة 294 شخصا - بوابة الشروق
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هيئة الكوارث التركية: ارتفاع حصيلة ضحايا زلزالي هاتاي إلى 6 قتلى.. وإصابة 294 شخصا

أنقرة - أ ش أ
نشر في: الثلاثاء 21 فبراير 2023 - 10:01 ص | آخر تحديث: الثلاثاء 21 فبراير 2023 - 10:01 ص
أعلنت هيئة إدارة الكوارث التركية، ارتفاع حصيلة ضحايا الزلزالين اللذين ضربا ولاية هاتاي، أمس الاثنين، إلى 6 قتلى على الأقل، بالإضافة إلى إصابة 294 شخصا.

وذكرت الهيئة -في بيان نقله تليفزيون "تي آر تي وورلد" التركي اليوم الثلاثاء- "للأسف، فقد 6 من مواطنينا أرواحهم، ونتمنى الشفاء العاجل للمصابين".

وأضافت أنه تم تسجيل 90 هزة ارتدادية على الأقل عقب زلزالي ولاية هاتاي، مشيرة إلى أن الزلزال الأول بلغت قوته 6.4 درجة على مقياس ريختر وأعقبه بثلاث دقائق زلزال آخر بقوة 5.8 درجة.

يأتي ذلك بعد أسابيع من الزلزال المدمر الذي ضرب جنوب تركيا وبلغت قوته 7.7 درجة على مقياس ريختر، وأتبعه زلزال آخر بقوة 7.6 درجة؛ ما سبب أضرارا بعشر ولايات تركية وبمناطق من الشمال السوري.

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