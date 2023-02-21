وزير العدل الألماني يزور إسرائيل وسط احتجاجات حول الإصلاحات القضائية

بدأ وزير العدل الألماني ماركو بوشمان رحلته إلى إسرائيل يوم الاثنين، وسط احتجاجات صاخبة حول الإصلاحات القضائية المثيرة للجدل المخطط لها في البلاد.

ووصل بوشمان إلى إسرائيل في زيارة تستغرق يومين، وهي الأولى لوزير ألماني منذ أن أدت الحكومة اليمينية المتطرفة الإسرائيلية الجديدة اليمين الدستورية في أواخر العام الماضي، والتي تحاول عمدا إضعاف القضاء المستقل في البلاد.

وفي وقت متأخر يوم الاثنين، وافق البرلمان الإسرائيلي (الكنيست) على جزء من الإصلاحات القانونية المقترحة بعد جلسة استمرت ثماني ساعات.

وخرج عشرات الآلاف من الأشخاص إلى الشوارع في جميع أنحاء البلاد يوم الاثنين للاحتجاج على خطة الحكومة لإضعاف المحكمة العليا عمدا.

وبدأ المتظاهرون بإغلاق الطرق في الساعات المبكرة وحاولوا منع المشرعين من دخول مبنى الكنيست. واتهم رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو المتظاهرين بـ "الدوس على الديمقراطية".

ولم يعلق وزير العدل الألماني مباشرة على الإصلاحات المزمعة، لكنه قال: "التعلم من التاريخ يعني الاعتراف بأنه يجب عليك السعي للحصول على أغلبية واسعة إذا كنت تريد تغيير قواعد المنافسة الديمقراطية وتفاعل الهيئات الدستورية".

وافتتح بوشمان معرضا متنقلا في تل أبيب يوم الاثنين يشرح بالتفصيل كيفية تعامل وزارة العدل الألمانية مع ماضيها النازي.

وأحيا بوشمان ذكرى ضحايا الهولوكوست في نصب ياد فاشيم في القدس.

وسجل الوزير المنتمي إلى الحزب الديمقراطي الحر كلمة في سجل زائري النصب قال فيها:" أنا اليوم ضيف من بلد الجناة ينحني أمام الضحايا"، مضيفا أن كل حياة تم إخمادها تصرخ في العالم قائلة عن هذه المأساة: "لن تتكرر مرة أخرى".

ووضع بوشمان إكليلا من الزهور في قاعة الذكرى إحياء لذكرى اليهود الذين قتلتهم ألمانيا النازية.

وكتب بوشمان على تويتر:" لسنا ملتزمين على هذا النحو حيال أي دولة أخرى، نحن لسنا مدينين بهذا القدر الكبير لأي دولة أخرى".

وأردف:" أود برحلتي أن أقدم إسهاما من أجل معالجة التاريخ الألماني، من أجل توسيع نطاق شراكتنا، من أجل تعزيز دولة القانون والديمقراطية الليبرالية".