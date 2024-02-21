حماس تعلق على تأييد الكنيست لقرار رفض الاعترافات أحادية الجانب بالدولة الفلسطينية

علقت حركة حماس، على تصويت الكنيست الإسرائيلي على قرار يرفض الاعترافات أحادية الجانب بالدولة الفلسطينية.

وقالت حماس في بيان، إنّ تصويت الكنيست بالأغلبية على قرار يرفض الاعترافات أحادية الجانب بالدولة الفلسطينية هو استمرارٌ لنهج الكيان النازي المتنكر لحقوق الشعب الفلسطيني في التحرّر والاستقلال، واستخفافٌ بالمجتمع الدولي وبالمقررات الأممية التي تؤكد على حقوق الفلسطينيين الوطنية وفي مقدمتها الحق في تقرير المصير.

وأضافت أن التصويت يضع المجتمع الدولي والأمم المتحدة أمام اختبارٍ حقيقيٍ لرفض إملاءات الاحتلال، وقراراته الباطلة في أصلها، والهادفة لطمس القضية الفلسطينية عبر الاستمرار في حرب الإبادة التي تتم برعاية ودعم من إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن.

وأشارت إلى أن المجتمع الدولي مطالب باتخاذ خطواتٍ عملية لدعم حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره، والاعتراف بدولته الفلسطينية كاملة السيادة وعاصمتها القدس.

وأيد الكنيست الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، إعلان رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو الرافض لإقامة دولة فلسطينية «من جانب واحد» بعد تزايد الدعوات الدولية لإحياء الجهود من أجل التوصل إلى حل الدولتين للصراع المستمر منذ عقود.

وقال حزب الليكود الذي يتزعمه نتنياهو في بيان، إن 99 من أصل 120 مشرعا صوتوا لصالح الإعلان الذي أقرته الحكومة في وقت سابق من الأسبوع الجاري.