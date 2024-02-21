 مصرع شخص سقط به المصعد في طنطا - بوابة الشروق
الأربعاء 21 فبراير 2024 1:27 م القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تؤيد دعوات مقاطعة بعض المطاعم التي ثبت دعمها لجنود الاحتلال؟
النتـائـج تصويت

مصرع شخص سقط به المصعد في طنطا

علاء شبل:
نشر في: الأربعاء 21 فبراير 2024 - 1:15 م | آخر تحديث: الأربعاء 21 فبراير 2024 - 1:15 م

لقي شخص مصرعه، بعدما سقط به مصعد داخل إحدى العمارات بشارع البحر بمدينة طنطا بمحافظة الغربية، وتم نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى المنشاوي العام.

كانت الأجهزة الأمنية بالغربية، تلقت بلاغا من الأهالي بوجود متوف داخل عقار سقط به المصعد في شارع البحر الرئيسي بمدينة طنطا، وانتقل رجال المباحث والحمابة المدنية لمكان الحادث، وتبين مصرع الشخص بعدما سقط به المصعد، وتبين أثناء وجوده داخل المصعد انقطع الواير الخاص به وسقط ولقي مصرعه في الحال.

وتم الدفع بسيارة إسعاف إلى محل البلاغ وتم نقل الجثة إلى مستشفى المنشاوي وانتداب الطب الشرعي للتأكد من سبب الوفاة والتصريح بالدفن.


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك