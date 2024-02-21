مصرع شخص سقط به المصعد في طنطا

لقي شخص مصرعه، بعدما سقط به مصعد داخل إحدى العمارات بشارع البحر بمدينة طنطا بمحافظة الغربية، وتم نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى المنشاوي العام.

كانت الأجهزة الأمنية بالغربية، تلقت بلاغا من الأهالي بوجود متوف داخل عقار سقط به المصعد في شارع البحر الرئيسي بمدينة طنطا، وانتقل رجال المباحث والحمابة المدنية لمكان الحادث، وتبين مصرع الشخص بعدما سقط به المصعد، وتبين أثناء وجوده داخل المصعد انقطع الواير الخاص به وسقط ولقي مصرعه في الحال.

وتم الدفع بسيارة إسعاف إلى محل البلاغ وتم نقل الجثة إلى مستشفى المنشاوي وانتداب الطب الشرعي للتأكد من سبب الوفاة والتصريح بالدفن.