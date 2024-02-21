قال الدكتور إبراهيم عشماوي، مساعد أول وزير التموين، إن نقص السكر في بعض المناطق لا يرقى إلى مستوى الأزمة أو المشكلة، بل يصنف كـ «ظاهرة»، مشيرا إلى تدخل الدولة بأدواتها لسد الفجوة التي حدثت في السوق؛ نتيجة الزيادات السعرية وعدم قدرة القطاع الخاص على استيراد السكر من الخارج.

ونوه خلال تصريحات لبرنامج «بالورقة والقلم» مع الإعلامي نشأت الديهي، المذاع عبر شاشة «TEN» مساء الثلاثاء، إلى مضاعفة الوزارة كميات السكر التي توفرها للشركات والقطاعات الصناعية والدواء والتجار والسلاسل التجارية، موضحا أن حجم الاستهلاك المحلي يتراوح بين 280 و300 ألف طن من السكر شهريا.

وأشار إلى وضع الوزارة كميات كبيرة من السكر تحت تصرف المحافظين، حتى يتمكنوا من إمداد المناطق التي تعاني من نقص في السكر، موضحا أن وجود أكثر من سعر للسكر في السوق أدى إلى حدوث هذه «الظاهرة».

ولفت إلى توقف شركات القطاع الخاص عن استيراد السكر، نتيجة تراجع سعر الصرف وانخفاض القيمة الشرائية للعملة المصرية أمام الدولار، علاوة على ارتفاع أسعار البورصة العالمية للسكر، مؤكدا أن الدولة تمتلك مخزونا استراتيجيا آمنا من السكر، لكنها تواجه انسدادا في شرايين سلاسل الإنتاج.

وأكد أن تدخل الدولة في السوق الحر كان ضروريا؛ لضمان توافر السكر للمواطنين، وذلك بعد خروج بعض التجار وشركات التعبئة من سلاسل الإمداد، موضحا أن خروج بعض شركات القطاع الخاص والتجار أدى إلى انسداد في شرايين الإمداد، حيث لم تكن شركات السكر على قدر تحمل عبء عملية التوزيع والتعبئة.