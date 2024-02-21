وزراء خارجية مجموعة العشرين يجتمعون في البرازيل لمناقشة الحربين في غزة وأوكرانيا

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وسط حربين في قارتين، يلتقي وزراء خارجية مجموعة العشرين اليوم الأربعاء، في ريو دي جانيرو، فيما من المتوقع أن يلعب الصراعان دورا رئيسيا في المحادثات.

ومن المقرر أن يبدأ الاجتماع الساعة الثانية مساء (1700 بتوقيت جرينتش).

ويمثل روسيا، وهي عضو بمجموعة العشرين، وزير الخارجية سيرجي لافروف.

وتتولى البرازيل حاليا رئاسة مجموعة العشرين.

وسوف تلعب الحرب في غزة وخطر توسعها في الشرق الأوسط دورا مهما في جلسة العمل التي تحمل عنوان "التعامل مع التوترات الدولية".

وقالت متحدثة باسم وزارة الخارجية الألمانية إن الاجتماع سيركز أيضا على مناهج إصلاح النظام الدولي. كما ستتم مناقشة موضوعي الاستدامة وقضايا المناخ. وستحضر وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك الاجتماع.

وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الصينية ماو نينج في بكين اليوم الأربعاء إن وزير الخارجية وانج يي لن يحضر الاجتماع لأسباب تتعلق بجدول أعماله. وأضافت أن البلاد ستمثل من جانب نائبه ما تشاوكسو.