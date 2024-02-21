إعلان أسماء أعضاء لجان تحكيم مسابقات الدورة 25 لمهرجان الإسماعيلية السينمائي

أعلن القائمون عن الدورة 25 لمهرجان الإسماعيلية الدولي للأفلام التسجيلية والروائية القصيرة، عن أسماء أعضاء لجان تحكيم المسابقات الرسمية لهذه الدورة التي تنطلق يوم 28 فبراير الجاري وتستمر حتى يوم 5 مارس المقبل.

وتضم لجنة تحكيم مسابقاتى الأفلام التسجيلية كل من تيري جينسبرج، من الولايات المتحدة الأمريكية، رئيسًا وعضوية: الشاعر والسينمائي أحمد الملا، من المملكة العربية السعودية المخرجة أمل رمسيس، من مصر المخرجة اميكو ستوك، من صربيا المخرجة أليسا ليبو، من الولايات المتحدة الأمريكية، المخرج ستيفانو سافونا، من إيطاليا.

وتضم لجنة تحكيم مسابقاتى الأفلام الروائية القصيرة والتحريك: المخرج دانيال كوتر| من ألمانيا، رئيسًا وعضوية: الفنانة وصانعة الافلام الوثائقية زوي شميدرير من ألمانيا الفنان صبري فواز من مصر دكتورة هندة حوالة من تونس.

أما لجنة تحكيم مسابقة أفلام الطلبة فتضم: دكتور محمد شفيق، مصر، رئيسًا، وعضوية: منار حسني، مصر المخرج أحمد فوزي صالح، مصر.

ولجنة تحكيم الفيبريسى تضم الناقدة جيهان بوجرين، المغرب، رئيسًا وعضوية: الباحثة والناقدة سمية عزام، لبنان والناقدة ضحى الورداني، مصر.