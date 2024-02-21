كوريا الجنوبية تسعى إلى توقيع اتفاقية مشتريات دفاعية متبادلة مع أمريكا هذا العام

تسعى كوريا الجنوبية، إلى توقيع اتفاقية مشتريات دفاعية متبادلة مع الولايات المتحدة خلال هذا العام، بحسب ما ذكره المكتب الرئاسي الكوري في بيان، اليوم الأربعاء.

وأفادت وكالة أنباء "بلومبرج" التي أوردت النبأ، بأن الاتفاقية من شأنها توسيع نطاق التعاون بين البلدين، وتعزيز وجود شركات كورية جنوبية لصناعات الدفاعي في السوق العالمية.

كانت كوريا الجنوبية والولايات المتحدة وقعتا في نوفمبر الماضي على ترتيب يهدف لإعطاء الأولوية لتوريد المواد والسلع المتعلقة بالدفاع فيما بينهما، بحسب ما ذكرته وكالة مشتريات الأسلحة في سول، في خطوة لتعزيز مرونة سلاسل التوريد الأمنية الخاصة بهما.

ووقعت إدارة برنامج المشتريات الدفاعية ووزارة الدفاع الأمريكية على اتفاقية أمن الإمدادات، التي تسمح لكلا الجانبين بأن يطلب من الآخر أولوية التسليم لطلبات السلع المتعلقة بالدفاع.

وجاء هذا الترتيب في الوقت الذي تسعى فيه سول جاهدة لتعزيز الدفاع تحت شعارها "السلام من خلال القوة"، مع سعي واشنطن لتأمين سلاسل الإمداد الدفاعية، وسط حرب روسيا في أوكرانيا والحرب بين إسرائيل و حماس في قطاع غزة.