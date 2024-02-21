 صحة غزة: إسرائيل تماطل في إجلاء 110 مرضى من مجمع ناصر الطبي - بوابة الشروق
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صحة غزة: إسرائيل تماطل في إجلاء 110 مرضى من مجمع ناصر الطبي

غزة (د ب أ)
نشر في: الأربعاء 21 فبراير 2024 - 2:51 م | آخر تحديث: الأربعاء 21 فبراير 2024 - 2:51 م

أكد المتحدث باسم وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة أشرف القدرة، اليوم الأربعاء، أن الوضع في مجمع ناصر الطبي غرب خانيونس بجنوب القطاع لا يحتمل ويشكل خطرا حقيقيا على حياة الطواقم الطبية والمرضى.

وقال القدرة، في بيان أوردته وزارة الصحة الفلسطينية /غزة عبر حسابها بموقع فيسبوك، إن "الطواقم الطبية عاجزة عن تقديم الرعاية الطبية للمرضى نتيجة عدم توفر الاكسجين والمقومات الطبية اللازمة".

وأضاف أنه "تم تحويل 45 مريضا من مجمع ناصر الطبي الى مستشفيات اخرى ومازال الاحتلال يماطل في إجلاء 110 اخرين"، مشيرا إلى انقطاع الماء والأكسجين عن كل مجمع ناصر الطبي نتيجة توقف المولد الكهربائي.

ولفت إلى تكدس أطنان من النفايات الطبية وغير الطبية في أقسام وساحات مجمع ناصر الطبي، موضحا أن مياه الصرف الصحي تغمر اقسام الطوارئ والاشعة في مجمع ناصر الطبي.

وطالب المؤسسات الدولية بـ"مزيد من الضغط على الاحتلال لوقف عسكرة المجمع وتوفير احتياجاتهم العلاجية والانسانية العاجلة والإفراج عن الطواقم والمرضى المحتجزين لديه منذ أربعة أيام دون مبرر".


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