 حسام المندوه: الزمالك لن يتهاون في غرامة كهربا.. وتحصيلها بالدولار وليس بالجنيه - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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حسام المندوه: الزمالك لن يتهاون في غرامة كهربا.. وتحصيلها بالدولار وليس بالجنيه

محمد عاطف
نشر في: الأربعاء 21 فبراير 2024 - 3:37 ص | آخر تحديث: الأربعاء 21 فبراير 2024 - 3:37 ص

قال حسام المندوه أمين صندوق نادي الزمالك، إن الإدارة تتمسك بالحصول على غرامة محمود عبدالمنعم كهربا لاعب النادي الأهلي، ولن يتم التفريط في حقوق النادي.

وتابع المندوه في تصريحات تليفزيونية: "أرفض الحديث عن ملف محمود كهربا حاليًا، ولكننا نسعى للحصول عليها كاملة بالدولار كما وقعتها المحكمة".

وأضاف: "لا يوجد أي اتفاق مع الأهلي خلال زيارته حول تحصيل الغرامة بالجنيه المصري ونتمسك بالحصول عليها بالدولار، والأهلي ليس طرفًا مباشرًا في الأمر ولكن لن يتم التهاون في التنازل عن أي جزء من مستحقاته التي أقرتها المحكمة".

واختتم: "الأخلاق لا تعني استخدام الذكاء وبالتالي زيارة الأهلي، لا تمنع كل نادٍ في البحث عن حقوقه والحصول على لاعبين وصفقات، وسوف يتم صرف مستحقات اللاعبين داخل الزمالك بالأيام المقبلة".


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