تشارك الفنانة يسرا اللوزي في بطولة مسلسل "صلة رحم"، والذي يعتبر من أبرز الأعمال المنتظرة في السباق الرمضاني لعام 2024.

يتميز المسلسل بقصة مشوقة تتناول صراعات عائلية، حيث تقدم يسرا شخصية هايدي، وهي شخصية مركبة لديها مزيج معقد من العواطف المتناقضة.

يشارك في بطولة المسلسل الفنان إياد نصار، وأسماء أبو اليزيد، علي الطيب، دنيا ماهر، من تأليف محمد هشام عبية، وإخراج تامر نادي.

بوستر المسلسل الذي نشرته الفنانة يسرا اللوزي على صفحتها الشخصية، يحمل طابع الغموض والإثارة، حيث يظهر فيه الفنان إياد نصار ومن خلفه كل من يسرا اللوزي، وأسماء أبو اليزيد، وكل منهما ممسكة ببطنها وتعطي ظهرها للأخرى في إشارة لتنافس ما بينهما أو تشابه بين حالتيهما.

وفي أسفل البوستر يقف رجل من ظهره في ممر أشبه بممرات المستشفى ليلاً، ليتركنا ذلك في ترقب شديد وانتظار للصراع الذي سيقدمه المسلسل.

يذكر أن أحدث أعمال يسرا اللوزي فيلم "ليلة العيد" الذي عُرض في يناير الماضي بدور العرض السينمائية، ويدور في إطار درامي حول قضايا المرأة، من خلال معاناة عدة سيدات يتعرضن لمشاكل وأزمات بسبب عدم تفهم بعض الرجال لحقوقهن.

وتشارك يسرا اللوزي في بطولة الفيلم أمام النجمة يسرا، وريهام عبدالغفور، سيد رجب، عبير صبري، نجلاء بدر، هنادي مهنا، ومن ﺇﺧﺮاﺝ سامح عبدالعزيز، وتأليف أحمد عبدالله.