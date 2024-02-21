أستاذ بالقصر العيني: لقاحات كورونا تسببت في حدوث مشاكل بالجهاز العصبي والمخ

قال الدكتور ماجد عبد النصير، رئيس قسم المخ والأعصاب بكلية طب القصر العيني، إن لقاحات فيروس كورونا ‏تسببت في حدوث مشاكل عصبية خطيرة، معقبا:«بعد الحالات أخذت لقاح كورونا وبعد بعامين بدأت تعاني من ‏مشاكل في الجهاز العصبي المركزي والمخ». ‏

وأضاف خلال تصريحات لبرنامج «مصر جديدة» مع الإعلامية إنجي أنور، المذاع عبر شاشة «‏ETC‏» مساء ‏الثلاثاء، أن بعض الدراسات أظهرت وجود تأثيرات متأخرة للقاحات كورونا، حيث ظهرت أعراض عصبية لدى ‏بعض الأشخاص بعد عامين من تلقيهم اللقاح‎.‎

وذكر أن المضاعفات شملت مشاكل في الجهاز العصبي المركزي، مثل المخ والحبل الشوكي، وكذلك الأعصاب ‏الطرفية، موضحا أن ظهور المضاعفات يعتمد على قدرة جهاز المناعة على التعامل مع كل من الفيروس واللقاح، ‏لا سيما أن اللقاح يحتوي على جزء من بروتين الفيروس‎.‎‏ ‏

وأشار إلى أن المجتمع العلمي تفاجأ من أن اللقاح الصيني كان الأقل من حيث الأعراض الجانبية، بينما كانت ‏اللقاحات المُصنعة باستخدام التكنولوجيا الحديثة، مثل فايزر وموديرنا وجونسون آند جونسون، أكثر عرضة ‏لظهور مضاعفات على الجهاز العصبي ومخ الإنسان‎.‎

وعزا ذلك إلى صناعة اللقاح الصيني بالطريقة التقليدية، في حين جرى تصنيع اللقاحات الأخرى باستخدام تقنيات ‏حديثة‎.