 ميدو يكلف المستشار محمد رشوان باتخاذ الإجراءات القضائية ضد اتحاد الكرة - بوابة الشروق
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ميدو يكلف المستشار محمد رشوان باتخاذ الإجراءات القضائية ضد اتحاد الكرة

الشروق
نشر في: الأربعاء 21 فبراير 2024 - 1:18 م | آخر تحديث: الأربعاء 21 فبراير 2024 - 1:18 م

كلف أحمد حسام ميدو نجم منتخب مصر السابق، المستشار محمد رشوان، المحامي بالنقض، باتخاذ الإجراءات القضائية الخاصة بأزمة اتحاد الكرة الأخيرة المتعلقة باعتماد رخص المدربين الذين خاضوا دورة المسار السريع التي نظمها الاتحاد تحت إشراف الدكتور جمال محمد علي، بالإضافة لمدى قانونية تولي علاء نبيل منصب المدير الفني لاتحاد الكرة في ظل عدم امتلاكه الرخصة التدريبية برو.

كان ميدو قد أكد عدم انطباق شروط منصب المدير الفني لاتحاد الكرة على علاء نبيل أسوة بجمال محمد علي الذي تم ترشيحه من قبل وتم رفض اسمه من قبل الاتحاد الأفريقي لكرة القدم لعدم امتلاكه الرخصة المناسبة وبناء عليه لم يتم اعتماد الرخص الصادرة بالتعاون مع الاتحاد المصري خصوصا انها لا تتضمن محتوى علمي واضح ومكتوب.


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