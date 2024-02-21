ضياء رشوان: مصر هي التي أوقفت كل الحروب الإسرائيلية السابقة على غزة

قال ضياء رشوان رئيس الهيئة العامة للاستعلامات، إن مصر أكثر دولة عربية حاربت إسرائيل.



وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع قناة «الجزيرة مباشر»، مساء الأربعاء، أن مصر وفلسطين الأكثر عددًا في المواجهات العربية الإسرائيلية، مشيرًا إلى أن مصر قدمت الكثير وستواصل هذا الدور من أجل الفلسطينيين.



وذكر أن مصر هي التي أوقفت كل الحروب الإسرائيلية السابقة على غزة بحكم علاقاتها مع الفلسطينيين وكذلك مع إسرائيل.



ولفت إلى أنه في الحرب الحالية، فالوضع ليس مع اليمين الإسرائيلي التقليدي لكن هناك تشكيلا حكوميًّا وصفه الرئيس الأمريكي جو بايدن نفسه بأنه الأكثر تطرفا في تاريخ إسرائيل.



وأوضح أن هذا التشكيل يضم خليطًا من الصهيونية الدينية واليمين المحافظ، ذاكرًا أن رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو يتمتع بدرجة هائلة من البرجماتية والانتهازية وينحاز لمن يبقيه في الحكم.



وشدد على أن التفاهم مع مثل هذا الفريق يكون أصعب مع من سبقهم في حكم إسرائيل.