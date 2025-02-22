فيردر بريمن ينهار بخماسية في الدوري الألماني

قفز فريق فرايبورج للمركز الرابع بالدوري الألماني لكرة القدم (بوندسليجا)، بشكل مؤقت، عقب فوزه على ضيفه فيردر بريمن 5 / صفر في المباراة التي جمعتهما اليوم الجمعة ضمن منافسات الجولة الثالثة والعشرين من المسابقة.

وأنهى فرايبورج الشوط الأول متقدما بهدفين نظيفين سجلهما كيليان سيلدييليا في الدقيقة 15 وفينتشينزو جريفو في الدقيقة 33.

وفي الشوط الثاني، أضاف جريفو الهدف الثاني له والثالث لفرايبورج في الدقيقة 57 وأضاف ريتسو دوان الهدفين الرابع والخامس في الدقيقتين 76 والثانية من الوقت بدل الضائع للمباراة.

ورفع فرايبورج رصيده إلى 39 نقطة في المركز الرابع، محققا انتصاره الرابع على التوالي والثاني عشر له في الدوري هذا الموسم، مقابل الخسارة في ثماني مباريات والتعادل في ثلاث.

في المقابل، توقف رصيد فيردر بريمن عند 30 نقطة في المركز العاشر، متلقيا خسارته الثالثة على التوالي، والتاسعة له في الدوري هذا الموسم، مقابل الفوز في ثماني مباريات والتعادل في ست.