فلسطين تدين اقتحام نتنياهو مخيم طولكرم: إمعان في العدوان

أدانت وزارة الخارجية الفلسطينية اقتحام رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، ووزير الدفاع يسرائيل كاتس، لمخيم طولكرم، الجمعة، وقالت إن تلك الخطوة "إمعان في العدوان على الشعب الفلسطيني".

ولفتت الوزارة، في بيان صحافي، إلى أن اقتحام نتنياهو وكاتس لمخيم طولكرم يأتي "في ظل تهجير المواطنين بالقوة، وإجبار أكثر من 40 ألفاً من سكان مخيمات شمال الضفة على النزوح منها بقوة السلاح تحت حجج وذرائع واهية"، بحسب وكالة الصحافة الفلسطينية "صفا".

وأضافت أن هذا الاقتحام "إمعان إسرائيلي في العدوان على شعبنا، وامتدادا لجرائم قتل المواطنين، وهدم منازلهم، وفرض النزوح القسري عليهم وتهجيرهم".

ورأت أن سياسة الاحتلال التي تعتمد الحلول العسكرية للصراع، تزيد من التوترات، وتهدد بتفجير الأوضاع برمتها، مؤكدة أنه لا بديل للحلول السياسية القائمة على قرارات الشرعية الدولية، ومبادرة السلام العربية.

