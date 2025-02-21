تفاصيل جديدة عن دور محمد الضيف بطوفان الأقصى

أظهر تحقيق كشفت عنه وسائل إعلام عبرية التفوق الاستخباراتي لمحمد الضيف، القائد الراحل لكتائب القسام الجناح العسكري لحركة حماس، الذي قالت إنه أخّر انطلاق هجوم "طوفان الأقصى" لمدة نصف ساعة لحين التأكد من عدم جاهزيّة جيش الاحتلال الإسرائيلي.

خطة مُحكمة

وذكرت القناة 12 العبرية أن الضيف "خطط لتنفيذ هجوم 7 أكتوبر عند الساعة السادسة صباحا، إلا أنه أجّل العملية بعدما لاحظ غيابا واضحا للقوات الإسرائيلية في المنطقة، مثل الطائرات بدون طيار والدبابات، ما أثار شكوكه في أن يكون الأمر مجرد خدعة عسكرية إسرائيلية"، بحسب ما نقلته وكالة الأناضول للأنباء.

وأضافت القناة العبرية، في تقرير نشر الخميس: "وبعد مرور نصف ساعة، وبعد أن تأكد من خلو المنطقة من القوات الإسرائيلية، أصدر محمد الضيف الأمر المباشر لعناصر النخبة (لدى حماس) بتنفيذ الهجوم".

ووفق القناة العبرية، تستند التحقيقات إلى "معلومات أدلى بها أسرى من عناصر النخبة التابعين لحماس، الذين أكدوا أن محمد الضيف كان على اتصال مباشر معهم خلال التخطيط للهجوم، وأن العملية لم تكن لتُنفذ في ذلك التاريخ دون موافقته المباشرة".

وقالت إن نتائج التحقيقات "عرضت على الرقابة العسكرية الإسرائيلية منذ شهرين ونصف، ولم يُسمح بنشرها إلا مساء الأربعاء".

بدورها، أشارت صحيفة "يديعوت أحرونوت"، الجمعة، إلى أن "الضيف فكر بعد الساعة الخامسة من فجر يوم 7 أكتوبر 2023 في تجميد الهجوم المخطط له".

وقالت إن "الضيف المهووس بأمن المعلومات كان يسأل عمّا يدور ويحدث على الجانب الإسرائيلي" للتأكد من عدم جاهزيته للهجوم.

ووصفت الصحيفة هذه اللحظة بأنها من أكثر اللحظات دراماتيكية التي تم الكشف عنها في إطار التحقيقات التي يجريها الجيش الإسرائيلي في الأسباب التي أدت إلى الفشل الذريع في التصدي لهجوم 7 أكتوبر.

وعن مصدر تلك المعلومات، أشارت إلى أن مصادر بارزة في "حماس" أبلغت ذلك لشخصية بارزة في الدول التي توسطت في صفقة الرهائن ونقلتها بدورها إلى الجانب الإسرائيلي.

ووجهت الصحيفة انتقادات إلى أجهزة الأمن الإسرائيلية لإخفاقها في كشف الهجوم ووصفت ما جرى بـ"الإهمال".

وأضافت أن "الأداة السرية"، وهي الوسيلة التكنولوجية التي تستخدمها الاستخبارات للوصول إلى أسرار حماس، لم تعمل بشكل سليم، ولم تقدم أي تحذير بشأن الهجوم".

اغتيال الضيف بـ8 قنابل

من جهة ثانية، قالت هيئة البث الإسرائيلية، الجمعة: "كشف سلاح الجو في أحدث إصدارات مجلته أن محمد الضيف قُتل في غارة جوية باستخدام ثماني قنابل أُطلقت من طائرات من طراز F-35، مضيفة أن "هذه كانت المحاولة التاسعة لاغتياله، إلا أنها كانت الناجحة".

آخر محاولة لاغتياله أعلنتها إسرائيل كانت في 13 يوليو 2024، حين شنت طائرات حربية غارة استهدفت خيام نازحين في منطقة مواصي خان يونس جنوب غزة، التي صنفها جيش الاحتلال بأنها "منطقة آمنة"، ما أسفر عن استشهاد 90 فلسطينيا، معظمهم أطفال ونساء، وإصابة أكثر من 300 آخرين.

وبدأ الضيف نشاطه العسكري أيام الانتفاضة الفلسطينية الأولى، حيث انضم إلى حماس في 1989، وكان من أبرز رجالها الميدانيين، فاعتقلته إسرائيل في ذلك العام ليقضي في سجونها سنة ونصفا دون محاكمة بتهمة "العمل في الجهاز العسكري لحماس".

وأوائل تسعينيات القرن الماضي، انتقل الضيف إلى الضفة الغربية مع عدد من قادة "القسام" في قطاع غزة، ومكث فيها مدة من الزمن، وأشرف على تأسيس فرع لـ"كتائب القسام" هناك.

في عام 2002، تولى قيادة "كتائب القسام" بعد اغتيال قائدها صلاح شحادة.

وفي نهاية يناير الماضي، أعلنت "كتائب القسام"، "استشهاد قائدها العام محمد الضيف، بعد مسيرة طويلة"، توجها بعمليتي "سيف القدس" (2021) و"طوفان الأقصى" (2023).