توقع الإعلامي عمرو أديب، فوز نادي الزمالك على الأهلي في القمة المرتقبة التي تجمع بين الفريقين غدًا السبت في بطولة الدوري العام.

وقال خلال برنامجه «الحكاية» عبر شاشة «mbc مصر»، مساء الجمعة: «الزمالك سيفوز في المباراة .. إن شاء الله بعون الله قولوا يا رب».

وأضاف أن هناك من يرى أن مباراة الأهلي والزمالك خارج التوقعات وأن الأفضل ليس بالضرورة أن يفوز، لكنه أشار إلى أن مثل هذه العبارات لم يعد لها حضور على أرض الواقع.

ولفت إلى أن هناك حالة بين مشجعي النادي الأهلي تشير إلى أنهم على قناعة بأن فريقهم سيفوز في المباراة، لكنه أشار إلى أن هذا الأمر لن يتحقق.

وتوقع أديب، أن تشهد مباراة القمة تألقًا للاعب التونسي سيف الجزيري، متابعًا: «إحنا نازلين نكسب والروح المعدنية بتاعتنا عالية والمدرب بتاعنا اللي ممكن يمشي كمان أسبوعين ده مستعد وجاهز».

ويلعب الأهلي مع الزمالك مساء الغد السبت، على استاد القاهرة الدولي، ضمن مباريات الجولة الـ 15 لبطولة الدوري الممتاز.