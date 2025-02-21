تقرير: اعتقال إسرائيلين في واقعة تفجير حافلات تل أبيب أمس

ذكرت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية، اليوم الجمعة، أن الشاباك اعتقل 3 إسرائيليين بينهم يهود بشبهة "مساعدة مخربين" زرعوا عبوات ناسفة في حافلات، أمس الخميس.

من جهتها، قالت القناة 14 الإسرائيلية إن محكمة فرضت حظرا مدته 3 أسابيع على نشر معلومات بشأن التحقيقات الجارية حول زرع عبوات ناسفة بحافلات انفجرت أمس في تل أبيب، وفقا لما نقلته شبكة الجزيرة نت الإخبارية.

من جانبها، أفادت وكالة معا الفلسطينية – نقلا عن وسائل إعلام عبرية – بأن جهاز الأمن العام الإسرائيلي "الشاباك" اعتقل، اليوم الجمعة، ثلاثة أشخاص يشتبه بتقديمهم المساعدة لمنفذي عملية تفجير الحافلات.

ومن بين المعتقلين يهودي من تل أبيب من المزمع عرضه على محكمة الصلح من أجل النظر في تمديد اعتقاله.

وقال جيش الاحتلال الإسرائيلي إنه يقوم بشكل مشترك مع الشاباك والشرطة بالتحقيق في تفجيرات الحافلات، وذكر أن عملياته المكثفة ضد ما وصفه بـ"الإرهاب" في الضفة مستمرة وستتركز بناء على النتائج الاستخباراتية، بالإضافة إلى إغلاقه مداخل عدة مناطق في الضفة وأوعز رئيس الأركان، هيرتسي هليفي، بتعزيز عمليات الشرطة عند منطقة التماس.

وانفجرت ثلاث حافلات، مساء أمس الخميس، وعثر على أغراض مشبوهة في مواقف ومواقع مختلفة بمدينتي بات يام وحولون جنوب مدينة تل أبيب.

فيما أعلنت الشرطة الإسرائيلية عن محاولة لتنفيذ عمليات تفجير كبيرة والبحث وراء مشتبهين رجحت أنهم من الضفة الغربية المحتلة، وباشر جهاز الأمن العام "الشاباك" التحقيق في التفجيرات المتزامنة.