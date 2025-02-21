مقتل 8 مدنيين في انفجار ذخائر من مخلفات الحرب في سوريا

قال الدفاع المدني السوري في بيان مساء الخميس، إن 8 مدنيين بينهم 3 أطفال لقوا مصرعهم وأصيبت طفلة بجروح، في انفجار ذخائر من مخلفات الحرب في بلدة النيرب شرقي إدلب شمال غرب سوريا.



وأضاف الدفاع المدني أن فرقه أنهت أعمال البحث والإنقاذ وانتشال الضحايا على إثر انفجار ذخائر من مخلفات الحرب في بلدة النيرب شرقي إدلب.

وذكر في البيان أن الانفجار خلف دمارا كبيرا في منازل المدنيين، مشيرا إلى أن أغلب الضحايا من عائلة واحدة.

وأوضح الدفاع المدني السوري أن الفرق حددت مكان وجود مخلفات حرب غير منفجرة.



وأعلنت منظمة "هانديكاب إنترناشونال" أن نحو 15 مليون سوري، أي ثلثي السكان، معرضون لخطر الذخائر غير المنفجرة المنتشرة في كافة أنحاء البلاد، والتي تقدر أعدادها ما بين 100 ألف و300 ألف قطعة.

ووصفت المنظمة الوضع بأنه "كارثة بكل معنى الكلمة" في ظل تداعيات الحرب التي امتدت نحو 14 عاما.

كما حذرت المنظمة من زيادة حادة في الحوادث المتعلقة بالذخائر غير المنفجرة، حيث تم تسجيل 136 حادثة في شهري يناير وفبراير 2025.