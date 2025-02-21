الأوقاف تفتتح 3 مساجد جديدة بالغربية

افتتحت مديرية الأوقاف بالغربية، اليوم الجمعة، 3 مساجد، هي "مسجد القمري بمدينة بسيون، والمسجد الكبير بقرية محلة اللبن بمركز بسيون، ومسجد النور بقرية صفط تراب بمركز المحلة الكبرى"، وذلك ضمن خطة وزارة الأوقاف لافتتاح المساجد الجديدة والمطورة.

يأتي ذلك برعاية الدكتور أسامة الأزهري وزير الأوقاف، واللواء أشرف الجندي محافظ الغربية، والشيخ خالد خضر رئيس القطاع الديني بالوزارة، وتحت إشراف الدكتور نوح العيسوي وكيل وزارة الأوقاف بالغربية، وبحضور مدير إدارة أوقاف المحلة، ومدير إدارة أوقاف بسيون، ولفيف من القيادات الدينية والتنفيذية والشعبية.

وأوضحت المديرية، أن هذا يأتي ذلك في إطار خطة وزارة الأوقاف لإعمار بيوت الله، وذلك تنفيذا لتوجيهات رئيس الجمهورية بتطوير المساجد.