محافظ الدقهلية يعزي أسر ضحايا حادث تصادم محور 30 يونيو في المطرية

قدّم اللواء طارق مرزوق، محافظ الدقهلية، مساء اليوم السبت، واجب العزاء لأسر ضحايا حادث التصادم الذي وقع على محور 30 يونيو بمحافظة بورسعيد، بمسقط رأسهم بمدينة المطرية.

وقدم محافظ الدقهلية، تعازيه إلى أسر الضحايا بمدينة المطرية، مؤكدًا أن أسر الضحايا ستحظى بكل الدعم والرعاية من الدولة، مشيرًا إلى التنسيق الكامل مع رئاسة مجلس الوزراء ووزارات التنمية المحلية والتضامن الاجتماعي والعمل، لتقديم جميع أوجه المساعدة لهم. وأضاف أن هؤلاء الضحايا هم شهداء «لقمة العيش»، مشيدًا بكفاحهم من أجل حياة كريمة.

وكان حادث قد وقع ظهر الخميس الماضي بين سيارة نقل ثقيل وأخرى ربع نقل على محور 30 يونيو بنطاق محافظة بورسعيد؛ ما أدى إلى وقوع وفيات ومصابين، حيث كانت السيارة الربع نقل تنقل عمالًا للعمل بمزارع أسماك بمحافظة بورسعيد من أبناء مركز ومدينة المطرية.

واحتشد الآلاف من رجال ونساء المطرية في الشوارع قبل وصول الجثامين؛ لتشييع الضحايا البالغ عددهم 18 شخصًا من مسجد النور بالعقبيين إلى مثواهم الأخير بمقابر المدينة، وسط حالة حزن شديدة على شباب فقدوا حياتهم بحثًا عن مصدر رزقهم.

وشيّع الآلاف من أهالي مدينة المطرية بمحافظة الدقهلية، الجمعة الماضية، في جنازة شعبية مهيبة، جثامين الصيادين من أبناء المدينة، ضحايا حادث محور 30 يونيو، وسط حالة من الحزن الشديد بين الأهالي.