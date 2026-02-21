كراوتش: صلاح لا يزال لديه الكثير ليقدمه لليفربول

أعرب المهاجم السابق لفريق ليفربول، بيتر كراوتش، عن دهشته من الأنباء التي تشير إلى احتمال رحيل النجم المصري محمد صلاح عن الفريق هذا الصيف، قبل عام من انتهاء عقده.

وأكد كراوتش أن صلاح لا يزال يملك الكثير ليقدمه على أعلى مستوى، رغم البداية البطيئة لموسم 2025/2026 تحت قيادة المدير الفني أرني سلوت، مشيرًا إلى أن الجناح المصري سجل حتى الآن سبعة أهداف وصنع ثماني تمريرات حاسمة، مقارنة بـ57 مساهمة تهديفية في الموسم الماضي.

وقال كراوتش لموقع Paddy Power: «لا شك أن صلاح لاعب من الطراز العالمي، وأود أن أراه مع ليفربول الموسم المقبل، أعتقد أنه لا يزال لديه بعض الملفات غير المنتهية؛ لن يرغب في الخروج بهذه الطريقة مع الموسم الذي يقدمه».

وأضاف كراوتش أن صلاح يبدو أنه يستعيد مستواه في المباريات الأخيرة، مشيدًا باحترافيته، ومشيرًا إلى أنه عاد من المشاركة في كأس الأمم الإفريقية جاهزًا للعب كامل المباراة بعد يوم واحد فقط من التدريبات.