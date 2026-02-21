بايرن ميونخ يحسم موقفه من التعاقد مع برونو فيرنانديز

كشفت تقارير صحفية عن موقف بايرن ميونخ من إمكانية التعاقد مع قائد مانشستر يونايتد، برونو فيرنانديز، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وكان فيرنانديز (31 عاماً) قد ارتبط بقوة بالرحيل عن ملعب أولد ترافورد في الصيف الماضي، قبل أن يستمر مع الفريق ويؤدي دوراً محورياً طوال الموسم الجاري.

ورغم ذلك، أشارت تقارير عدة إلى أن إدارة مانشستر يونايتد قد تكون منفتحة على بيع اللاعب مقابل نحو 86 مليون جنيه إسترليني خلال الصيف.

وبحسب الصحفي كريستيان فالك، فإن بايرن ميونخ لا يعتزم إعادة إحياء اهتمامه بضم الدولي البرتغالي، رغم سعي النادي الألماني لتعزيز خط الوسط بلاعب جديد في الموسم المقبل.

وأوضح التقرير أن القيمة المالية المطلوبة لإتمام الصفقة، إلى جانب الراتب المرتفع للاعب، تُعدان عائقين أمام إتمام الانتقال، ما يجعل انضمام فيرنانديز إلى العملاق البافاري أمراً غير مطروح في الوقت الحالي.