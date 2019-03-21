الادعاء الهولندي يعتزم توجيه تهم القتل بدافع الإرهاب لمنفذ هجوم أوترخت

أعلنت سلطات الإدعاء في هولندا، اليوم الخميس، اعتزامها توجيه اتهامات القتل المتعدد بدافع الإرهاب للمشتبه الرئيسي بحادث إطلاق النار على قطار كهربائي (ترام) بمدينة أوترخت.

ونقلت شبكة "إيه بي سي" الأمريكية عن بيان لسلطات الادعاء أن المشتبه الرئيسي جوكمن تانيس (37 عاما) سيواجه أيضا تهم الشروع في القتل والتهديد بدافع الإرهاب، ومن المقرر أن يمثل تانيس أمام قاضي التحقيق غدا الجمعة.

وتابعت السلطات أن التحقيقات في الحادث تفيد حتى الآن أن مطلق النار تصرف بشكل منفرد، وأن التحقيق سيستمر بشأن ما إذا كان الهجوم نبع من مشاكل شخصية إلى جانب الأيدولوجية الراديكالية.

يشار إلى أن الهجوم، الذي وقع الاثنين الماضي، أسفر عن مقتل ثلاثة أشخاص وإصابة خمسة آخرين ثلاثة منهم يعانون من إصابات بالغة.