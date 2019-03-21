الشرطة البريطانية تسجل الاعتداء على 5 مساجد فى برمنجهام

أعلنت الشرطة البريطانية اليوم الخميس تعرض خمسة مساجد في مدينة برمنجهام لإضرار ليلة أمس الأربعاء، وذلك ضمن أحدث سلسلة من أعمال العداء ضد المسلمين منذ مقتل 50 شخصا على يد متطرف يميني في مسجدين في مدينة كرايستشيرش النيوزيلندية.

وقالت شرطة ويست ميدلاندز إن المحققين ورجال شرطة مكافحة الإرهاب يحققون بشأن تحطم نوافذ المساجد في برمنجهام.

وقد بدأ رجال الشرطة التحقيق عقب تلقى تقارير في ساعة مبكرة من اليوم تفيد بقيام رجل بتهشيم نوافذ باستخدام مطرقة في مسجد.

وقالت جماعة"تلماما"، وهي جماعة تراقب الحوادث المناهضة للمسلمين، في تغريدة عبر تويتر:" ماذا يحدث في بلدنا؟" وأضافت قائلة إنها رصدت زيادة فى عدد تقارير العداء للمسلمين(الاسلاموفوبيا) منذ هجوم كرايستشيرش، مشيرة إلى وقوع سبعة حوادث في بريطانيا.

وقال الإمام أبو عطا، مدير"تلماما" فى بيان:"إن الهجوم على خمسة مساجد يظهر، مرة أخرى، أنه سوف يتعين على المسلمين تحمل القسم الأكبر مما يكنه الآخرون من كراهية".

وأشار إلى أنه"لا يتعين على الآخرين الوقوف والقول إن ذلك لا يؤثر عليهم... إنه يؤثر على المجتمع، مجتمعاتنا وبلدنا ، يجب أن ننهض فى مواجهةذلك".