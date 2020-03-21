 قلعة قايتباي تواجه كورونا بالتطهير والتعقيم في الإسكندرية - بوابة الشروق
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قلعة قايتباي تواجه كورونا بالتطهير والتعقيم في الإسكندرية

هدى الساعاتي:
نشر فى : السبت 21 مارس 2020 - 3:59 م | آخر تحديث : السبت 21 مارس 2020 - 3:59 م

قال محمد متولي، مدير آثار الإسكندرية والساحل الشمالي الأثري، إنه تم التنسيق مع إحدى جمعيات المجتمع المدني لتطهير وتعقيم قلعة قايتباى.

وأضاف متولي، اليوم، أن ذلك يأتي ضمن الإجراءات الاحترازية التي أقرتها الحكومة تحسبا لتداعيات فيروس كورونا المستجد.

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