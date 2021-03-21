 القوات المسلحة العراقية تعلن تدمير 61 وكرا لداعش في نينوى - بوابة الشروق
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القوات المسلحة العراقية تعلن تدمير 61 وكرا لداعش في نينوى

القوات العراقية
القوات العراقية
د ب أ
نشر في: الأحد 21 مارس 2021 - 3:17 ص | آخر تحديث: الأحد 21 مارس 2021 - 3:17 ص

أعلن المتحدث باسم القائد العام للقوات المسلحة العراقية اللواء يحيى رسول اليوم السبت، عن تدمير 61 وكراً و24 "كهفاً" بجبال "قره جوغ" في نينوى، خلال 10 أيام.
وقال رسول - في بيان أوردته قناة (السومرية نيوز) العراقية، إنه "بتوجيه من القائد العام للقوات المسلحة، وبهدف تجفيف منابع الإرهاب ودك أوكار عناصر عصابات داعش، وبأمر وتنسيق من قيادة العمليات المشتركة، وبجهود ميدانية من قبل الأبطال في جهاز مُكافحة الإرهاب، نفذت طائرات التحالف الدولي سلسلة من الضربات الجوية بلغت 133 ضربة خلال العشرة ايام الماضية في جبال (قره جوغ) ضمن قاطع عمليات نينوىاسفرت عن تدمير 61 وكراً و 24 كهفاً، وقتل عدد من الارهابيين".

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