 فرنسا: إنقاذ 72 مهاجرا كانوا يحاولون عبور القنال الإنجليزي - بوابة الشروق
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فرنسا: إنقاذ 72 مهاجرا كانوا يحاولون عبور القنال الإنجليزي

د ب أ
نشر في: الأحد 21 مارس 2021 - 9:04 م | آخر تحديث: الأحد 21 مارس 2021 - 9:04 م

أفادت السلطات البحرية الفرنسية، بأن رجال الإنقاذ الفرنسيين أنقذوا مجموعة من 72 شخصا واجهت قواربهم مشكلات أثناء محاولتهم عبور القنال الإنجليزي اليوم الأحد.

وكان هناك 11 طفلاً في المجموعة المكونة من 72 مهاجراً الذين كانوا يحاولون العبور. ولم ترد انباء عن وقوع اصابات. وتم إنقاذ المهاجرين بالقرب من مدينة كاليه الفرنسية.

وقد أصبح من الشائع بصورة تفوق ماسبق أن يحاول المهاجرون عبور القنال الإنجليزي من فرنسا إلى بريطانيا بقوارب صغيرة وفي خطر كبير. وقد تم الإبلاغ عن العديد من الوفيات، مما دفع كلا البلدين إلى تعزيز دوريات الأمن الساحلي.

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