افتتاح مسرح كلية البنات بجامعة عين شمس بعد تطويره بـ16 مليون جنيه

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افتتح الدكتور محمود المتينى رئيس جامعة عين شمس، مسرح كلية البنات الجديد بعد الانتهاء من تطويره بحضور الدكتور عبد الفتاح سعود نائب رئيس الجامعه لشئون التعليم والطلاب والدكتور أيمن صالح نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث والدمتور هشام تمراز نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة والدكتورة رقية شلبي عميد كلية البنات جامعة عين شمس.

أكد رئيس الجامعة أن افتتاح مسرح كلية البنات بعد تجديده يأتى في إطار منظومة التطوير التى تشهدها الجامعة في كافة أرجائها الكليات، مبانى، مدرجات، مسارح وغيرها، إلى جانب تطوير العملية التعليمية.

وأضاف أن الاستفادة من المسرح ستكون عظيمة، حيث سيتم فيه إقامات المؤتمرات وحفلات التخرج وغيرها من الأنشطة التى تدعم الدور الثقافي للجامعة.

أعلن أن الفترة القادمة ستشهد صيانة مدرجات الكلية ومبانيها المختلفة وأيضاً كنترولات الكلية وقاعات الامتحانات وحمام السباحة وصالات الجيم بما يعود بالنفع علي طالبات كلية البنات، مشيداً بدور كلية البنات علمياً وثقافياً وتاريخياً، وما تضمه من أقسام متنوعة في مختلف العلوم والآداب والتربية.

كما أثنى على الدور العلمي والمجتمعي الذي تلعبه الكلية من خلال أعضاء هيئة التدريس بالكلية وخريجيها.

كذلك أشاد بالكلية وتاريخها العريق وأيضا تنظيمها لعدة أسواق خيرية والتى كان لها دور كبير في مساعدة الطالبات غير القادرات.

فيما أكدت الدكتورة رقية شلبي عميد كلية البنات جامعة عين شمس، أن المسرح تم تجديده وفق أحدث الأنظمة العالمية وبيوت خبرة متخصصة من خلال استشاريين وأساتذة كلية الهندسة بالجامعة.

ولفتت إلى أنه جاهز للتشغيل وملحق به غرف استقبال بالدور الرئيسي، وبه بدروم مكيف خاص بالعارضين وغرف تغيير الملابس، وبه بعض الإضاءات الخاصة علي خشبة المسرح وحجرة التحكم في الصوت والإضاءة والستائر، وأيضا مجهز بعوازل للصوت، و٥٠٨ كرسى بمساحة ٦٤٠ متر.