تحيي الأمم المتحدة اليوم الأحد، اليوم الدولي للقضاء على التمييز العنصري، الذي يركز هذا العام على دور الشباب في محاربة العنصرية، ويدعو إلى تعزيز ثقافة التسامح والمساواة ومناهضة التمييز.

وأشار الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، في رسالته بهذه المناسبة إلى أن العنصرية خطيرة وبغيضة وقبيحة وتتفشى في كل مكان، وهي شر عالمي عميق الجذور، فهي تتجاوز الأجيال، وتلوث المجتمعات، وتديم عدم المساواة والقمع والتهميش.

وشدد أمين عام الأمم المتحدة، على ضرورة إدانة العنصرية بدون تحفظ أو تردد أو شروط.

ونقل موقع أخبار الأمم المتحدة عنه، القول إن اليوم الدولي للقضاء على التمييز العنصري يسلط الضوء هذا العام على الدور المهم للشباب الذين كانوا في طليعة الكفاح ضد العنصرية.

وناشد الشباب في كل مكان والمربين والقادة أن يعلموا العالم أن جميع الناس يولدون متساوين وأن التفوق العرقي كذبة خبيثة وأن العنصرية قاتلة.

وتم عام 1966 اعتماد الحادي والعشرين من مارس من كل عام يوما دوليا للقضاء على التمييز العنصري.

وكانت الشرطة في جنوب أفريقيا قامت في مثل هذا اليوم من عام 1960 بإطلاق الرصاص على مظاهرة سلمية ضد "قوانين اجتياز المارة"، مما أسفر عن مقتل 69 شخصا.