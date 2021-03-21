الفلبين تسجل 7757 حالة إصابة جديدة بكورونا خلال 24 ساعة

أعلنت وزارة الصحة الفلبينية، اليوم الأحد، تسجيل 7 آلاف و757 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الساعات الـ24 الأخيرة، ما رفع إجمالي الإصابات إلى 663 ألفًا و794 حالة.

وأوضحت وزارة الصحة، حسبما أوردت صحيفة (فلبين ستار) المحلية، أن البلاد سجلت أيضًا خلال الفترة نفسها 39 حالة وفاة، لتبلغ حصيلة الوفيات إثر الإصابة بكورونا 12 ألفًا و968 وفاة.

وأضافت الوزارة أن إجمالي المتعافين من الفيروس في البلاد ارتفع إلى 577 ألفا و754 حالة، فور تسجيل 15 ألفا و288 حالة شفاء جديدة في أخر 24 ساعة، بينما بلغ عدد الحالات النشطة 73 ألفا و72 حالة بما يمثل 0ر11% من إجمالي عدد المصابين.

وفي وقت سابق، أعلنت إدارة الغذاء والدواء في الفلبين موافقتها على الاستخدام الطارئ للقاح سبوتنيك- في الروسي الصنع المضاد لفيروس كورونا، والذي أظهر معدل فعالية بنسبة 91%، ليصبح رابع لقاح تقر الفلبين استخدامه لحالات الطوارئ.

وأعلنت السلطات الفلبينية قبل يومين تعليق دخول الأجانب وبعض المواطنين من الخارج إلى أراضيها مؤقتًا، في الوقت الذي تكافح فيه الدولة الواقعة في جنوب شرق آسيا التصاعد المتجدد في حالات الإصابة بكوفيد 19.