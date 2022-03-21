واشنطن تحث اليمنيين البناء على جهود المبعوث الأممي لعقد مباحثات سلام

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حثت السفارة الأمريكية في اليمن، اليوم الإثنين، جميع اليمنيين، على البناء على جهود مبعوث الأمم المتحدة الخاص إلى اليمن، هانس جروندبرج، واغتنام فرصة الحوار.

وقالت كاثي ويستلي، القائمة بأعمال السفير، في تغريدة نشرتها السفارة على حسابها بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "أثني على مبادرة مجلس التعاون الخليجي باستضافة الحوار اليمني-اليمني، في الفترة من 29 مارس إلى 7 أبريل الجاري".

وأضافت ويستلي: "أحث جميع اليمنيين على البناء على جهود المبعوث الأممي واغتنام هذه الفرصة".

وأشارت ويستلي إلى أن دعم دول مجلس التعاون الخليجي لليمنيين سيكون مفتاح السلام والاستقرار والمستقبل المزدهر.

وكان مجلس التعاون الخليجي، قد أعلن الخميس الماضي، استضافة مشاورات للأطراف اليمنية في العاصمة السعودية الرياض، بهدف تحقيق وقف إطلاق النار.

ورحبت الحكومة اليمنية الشرعية بهذه الدعوة، فيما رفض الحوثيون الانخراط فيها، مشترطين أن تكون الدولة المستضيفة للمشاورات، دولة "محايدة".