أوكرانيا: تدمير نحو 500 دبابة روسية وأكثر من 1500 مدرعة

قالت وزارة الدفاع الأوكرانية، اليوم الاثنين، إنها تمكنت من تدمير نحو 500 دبابة روسية وأكثر من 1500 مدرعة، وفق قناة العربية التي أوردته ذلك في نبأ عاجل.

في غضون ذلك، صرّح وزير الدفاع الأوكراني أوليكسي ريزنيكوف، إن من وصفه بـ"العدو" - في إشارة إلى الجانب روسيا - لم يعد يحلم بالاستيلاء على العاصمة كييف وهو يختنق في منطقتي تشيرنيهيف وسومي، وفق تعبيره.

ونقلت وسائل إعلام عن ريزنيكوف قوله - اليوم الاثنين: "العدو يتلقى ضربات مؤلمة بالقرب من مناطق خاركيف وميكولايف وخيرسون ولوجانسك".

ومنذ إطلاقها العملية العسكرية في 24 فبراير الماضي، اعتادت روسيا تجنب الحديث عن خسائرها في الحرب، بينما تصدر بشكل يوميا حصيلة ضرباتها على القوات الأوكرانية والنتائج التي حققتها.

وتوقف الهجوم الروسي على أوكرانيا الذي دخل الآن أسبوعه الرابع، على طول معظم الجبهات، وفق وكالة "رويترز" التي أشارت لما أسمته "فشل روسيا" في السيطرة على مدينة أوكرانية رئيسية واحدة كما لم تستطع إسقاط العاصمة كييف أو الإطاحة بسرعة بحكومة الرئيس فولوديمير زيلينسكي.

وتصف روسيا الحرب، وهي أكبر هجوم على دولة أوروبية منذ الحرب العالمية الثانية، بأنها "عملية عسكرية خاصة" لنزع سلاح أوكرانيا وحمايتها من "النازيين"، ويصف الغرب ذلك بأنه ذريعة كاذبة لحرب عدوانية غير مبررة لإخضاع بلد يصفه الرئيس فلاديمير بوتين بأنه غير شرعي.

وبحسب مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، فإن 902 مدني على الأقل قتلوا حتى منتصف ليل السبت رغم أن الحصيلة الحقيقية ربما تكون أعلى من ذلك بكثير.

وقالت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين إن 10 ملايين أوكراني نزحوا بينهم نحو 3.4 مليون فروا إلى دول مجاورة مثل بولندا.