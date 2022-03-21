الكرملين: المفاوضات لم تسفر عن تقدم كاف لعقد لقاء بين بوتين وزيلينسكي

صرح المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف، بأن التقدم الذي تم إحرازه في المفاوضات مع الجانب الأوكراني ليس كافيا حتى الآن لبحث إجراء لقاء مباشر بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي.

ونقلت وكالة "إنترفاكس" الروسية عن بيسكوف القول: "درجة تقدم المفاوضات ربما ليست هي المرغوب فيها، ولا ما يتطلبه تطور الوضع بالنسبة للجانب الأوكراني".

ورفض الإفصاح عن أية تفاصيل بشأن المفاوضات.

وحول احتمالية عقد لقاء بين الرئيسين الروسي والأوكراني، قال بيسكوف: "لبدء الحديث عن اجتماع بين الرئيسين، يتعين أولا أن يتم القيام بالواجب، أي أن يكون جرى الاتفاق على نتائج للمفاوضات".

وأضاف :"لم يتم تحقيق تقدم ملموس حتى الآن. ولهذا لن يكون لديهما (بوتين وزيلينسكي) أي شيء لإضفاء الطابع الرسمي عليه".