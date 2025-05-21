رئيس الوزراء: وضع تصور جديد لإعادة هيكلة مدارس التعليم الفني

قال الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، إنه كلف محمد عبداللطيف وزير التربية والتعليم بوضع تصور جديد لإعادة هيكلة مدارس التعليم الفني.

وأضاف خلال مؤتمر صحفي، اليوم الأربعاء، أن هذه المدارس لم تعد تواكب احتياجات سوق العمل أو احتياجات العصر، موضحة أن هناك دراسة يتم إجراؤها حاليًّا لإعادة هيكلة هذه المدارس.

وأوضح أنه سيتم الدخول في إعادة تطوير هذه المدارس بالشراكة مع القطاع الخاص، مشيرًا إلى نموذج قائم يتمثل في المدارس التكنولوجية ومدارس التعليم الفني التي أصبح يديرها القطاع الخاص بجانب مدارس الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

ونوه بأن هذه المدارس هي التي تخاطب المستقبل، موضحًا أن كل من يلتحق بهذه المدارس يُطلب فور تخرجه في سوق العمل.

وأكد أن وزير التعليم سيعرض في الفترة المقبلة تصورًا شاملًا لكل هذه المدارس بما يعيد إعادة استغلالها بما يجعل من يلتحق بهذه المدارس لديها فرصة حقيقية في سوق العمل.

وأشار إلى أن الخريجيين السابقين من هذه المدارس ممن لا يواكبون سوق العمل حاليًّا يمكنه التقديم للالتحاق في مبادرات تنفذها الدولة مثل مبادرة "الرواد الرقميون"، بما يجعلهم مناسبين لسوق العمل.

وشدد على أنه مهما كان مستوى التعليم بالنسبة للشباب فلديه فرصة متوفرة من أجل الالتحاق بسوق الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الذي يمثل المستقبل.