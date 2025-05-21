التشكيل الرسمي لقمة مانشستر يونايتد وتوتنهام في نهائي الدوري الأوروبي

أعلن روبن أموريم، المدير الفني لمانشستر يونايتد، تشكيل فريقه لمباراة توتنهام، مساء اليوم الأربعاء، على ملعب ملعب سان ماميس في إسبانيا، في نهائي الدوري الأوروبي 2024-2025.
وجاء تشكيل مانشستر يونايتد على النحو التالي:
حراسة المرمى: أندري أونانا
الدفاع: لوك شاو – هاري ماجواير – ليني يورو
الوسط: باتريك دورجو – برونو فيرنانديز – كاسيميرو – نصير مزاروي
الهجوم: أماد ديالو – راسموس هويلوند – ماسون ماونت
بينما جاء تشكيل توتنهام على النحو التالي:
حراسة المرمى: جولييلمو فيكاريو
الدفاع: ديستني أودوجي – ميكي فان دي فين – كريستيان روميرو – بيدرو بورو
الوسط: رودريجو بنتانكور – إيف بيسوما – بابي ماتار سار
الهجوم: ريتشارلسون – دومينيك سولانكي – بيرنان جونسون