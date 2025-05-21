 التشكيل الرسمي لقمة مانشستر يونايتد وتوتنهام في نهائي الدوري الأوروبي - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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التشكيل الرسمي لقمة مانشستر يونايتد وتوتنهام في نهائي الدوري الأوروبي

محمد ثابت
نشر في: الأربعاء 21 مايو 2025 - 9:19 م | آخر تحديث: الأربعاء 21 مايو 2025 - 9:19 م

أعلن روبن أموريم، المدير الفني لمانشستر يونايتد، تشكيل فريقه لمباراة توتنهام، مساء اليوم الأربعاء، على ملعب ملعب سان ماميس في إسبانيا، في نهائي الدوري الأوروبي 2024-2025.

وجاء تشكيل مانشستر يونايتد على النحو التالي:

حراسة المرمى: أندري أونانا

الدفاع: لوك شاو – هاري ماجواير – ليني يورو

الوسط: باتريك دورجو – برونو فيرنانديز – كاسيميرو – نصير مزاروي

الهجوم: أماد ديالو – راسموس هويلوند – ماسون ماونت

بينما جاء تشكيل توتنهام على النحو التالي:

حراسة المرمى: جولييلمو فيكاريو

الدفاع: ديستني أودوجي – ميكي فان دي فين – كريستيان روميرو – بيدرو بورو

الوسط: رودريجو بنتانكور – إيف بيسوما – بابي ماتار سار

الهجوم: ريتشارلسون – دومينيك سولانكي – بيرنان جونسون


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