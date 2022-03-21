شدد الرئيس عبدالفتاح السيسي، على حرصه على الاستماع إلى الناس، قائلا: «مقدرش أبدا أغفل أو أتجاوز أي حاجة تيجي قدامي، مقدرش عشان هتحاسب من ربنا سبحانه تعالى لو شفت وطنشت وسكت».

وأضاف السيسي، في مداخلة هاتفية لبرنامج «من مصر»، الذي يعرض عبر فضائية «cbc»، مساء الخميس، أنه من المؤكد أن هناك مشكلات أكبر من المناشدات التي استجاب لها، متابعًا: «فيه بيوت كتير وناس كتير في مصر عندهم مشاكل كتير بس على الأقل اللي أشوفه أساعد في حله».

وواصل: «أتمنى إن إحنا كلنا كمصريين ومسؤولين نبقى عارفين إن اللي هيخفف عن حك ربنا هيخفف عنه وهييجي علينا يوم ونقف قدام ربنا ويمكن كلمة وشفاعة من أخت زي جيهان أو محروسة أو أي حد تاني تكون دي شفاعة طيبة ويقولوا لما شافنا حاول يحل ويساعد».

وتابع: «والله ربنا وحده اللي يعلم إن إحنا بنعمل كل ده مع الناس كلها عشان ميكنش فيه حد محتاج أو محووج، إحنا ظروفنا صعبة أوي»، مضيفًا: «خلوا الناس الطيبة تدعي إن ربنا يفرجها علينا، ولما يفرج علينا هنفرج على الناس كلها مش هنسيب حد، إحنا مورناش غير كده».