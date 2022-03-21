قديروف يرسل دفعة جديدة من المقاتلين الشيشان لأوكرانيا

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أعلن رئيس جمهورية الشيشان الروسية رمضان قديروف، اليوم الاثنين، أن دفعة جديدة من المقاتلين الشيشان ستصل قريبا إلى أوكرانيا للمشاركة في العملية العسكرية الروسية الخاصة.

ونشر قديروف مقطع فيديو عبر قناته على "تليجرام" يظهر إرسال مجموعة أخرى من المتطوعين الشيشان إلى أوكرانيا، وفقا لوكالة سبوتنيك الروسية.

وقال: "هذا ليس سوى جزء صغير من أولئك الذين يريدون خدمة دولتهم. الآلاف من المتطوعين وضباط إنفاذ القانون من جمهورية الشيشان يندفعون إلى المعركة، لكننا اخترنا منهم أفضل الجنود وأكثرهم تحفيزا".

وانتقلت الحرب الروسية الأوكرانية، إلى محطة جديدة، مع دخولها الأسبوع الرابع منذ اندلاعها يوم الخميس 24 فبراير الماضي.

وسجلت الأسابيع الثلاثة الماضية استخدام أطراف النزاع كل وسائل الضغط العسكرية والدبلوماسية والاقتصادية، وسط تصعيد في "معارك العقوبات" بين الغرب الداعم لأوكرانيا وروسيا.