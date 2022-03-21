روسيا: أسعار النفط قد تتجاوز 500 دولار حال حظر الاتحاد الأوروبي وارداتنا

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قالت روسيا، إنّ أسعار النفط عالميًّا ربما تتجاوز 500 دولار للبرميل إذا حظر الاتحاد الأوروبي واردات النفط الروسي.

ونقلت تقارير إعلامية عن الحكومة الروسية، قولها إنّ قطاعها النفطي بدأ بإعادة توجيه إمدادات النفط من الغرب إلى الشرق.

وأكدت أنه رغم ضغط العقوبات الأروبية والأمريكية يتواصل إنتاج الغاز والنفط في روسيا على نحو كامل.

وأشارت إلى أن تأثير قرار الولايات المتحدة وبريطانيا بوقف استيراد النفط الروسي ضئيل على حد تعبيرها.

وفي وقت سابق من اليوم، قال متحدث الرئاسة الروسية (الكرملين)، ديمتري بيسكوف، إن أي مقاطعة تفرضها أوروبا على النفط الروسي ستؤثر بعمق على الأسواق العالمية.

وأضاف في تصريحات صحفية، أن المسؤولين الأوروبيين يناقشون وبشكل مكثّف فرض مقاطعة على النفط الروسي.

وأكد أن هذا الموضوع معقد للغاية، لأن مثل هذا الحظر سيؤثر بشكل خطير على سوق النفط العالمية بشكل عام، وسيؤثر بشكل خطير وسلبي على ميزان الطاقة في أوروبا.

وشدد متحدث الرئاسة الروسية على أن أوروبا ستتلقى "ضربة ثقيلة" في حال أقدمت على خطوة كهذه.

وفي تصريحات أدلى بها الاثنين، قبيل اجتماع مشترك لوزراء دفاع وخارجية الاتحاد الأوروبي، قال رئيس منسق السياسة الخارجية بالاتحاد، جوزيب بوريل، إنهم سيناقشون أيضاً خلال الاجتماع مقترح بعض دول البلقان بمقاطعة النفط الروسي.