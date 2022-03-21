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انتشرت على موقع "تويتر"، لقطات من كاميرا مراقبة وثّقت لحظة تحطم طائرة ركاب صينية على متنها 132 شخصا قرب مدينة ووتشو بمنطقة جوانجسي.

وقالت إدارة الطيران المدني الصينية إن الطائرة من طراز من طراز بوينج 737، وعلى متنها 123 راكبا و 9 أشخاص هم طاقم الطائرة.

وأضافت أن الرحلة MU5735 انطلقت من مدينة كونمينغ في الساعة 13:11 بالتوقيت المحلي (05:11 بتوقيت جرينتش) وكانت متجهة إلى جوانجشي.

ولم يعرف بعد عدد الضحايا وسبب تحطم الطائرة.

وذكرت وسائل إعلام رسمية أنّ الطائرة تحطمت في منطقة جبلية في مقاطعة ووتشو، وتسبب الانفجار في اندلاع حريق في الغابة.



