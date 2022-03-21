ميقاتي يدعو اللبنانيين للتعاون لتمرير المرحلة الصعبة وصولاً إلى إجراء الانتخابات

دعا رئيس الوزراء اللبناني نجيب ميقاتي جميع اللبنانيين إلى التعاون لتمرير المرحلة الصعبة التي يمر بها لبنان، وصولاً إلى إجراء الانتخابات النيابية.

ودعا ميقاتي، بحسب بيان صادر عن رئاسة مجلس الوزراء، اليوم الإثنين: "جميع اللبنانيين، مسؤولين وقيادات الى التعاون لتمرير المرحلة الصعبة التي يمر بها لبنان، وصولاً الى إجراء الانتخابات النيابية التي تشكل محطة مفصلية، واستحقاقاً أساسياً".

وأشار ميقاتي إلى أن الحكومة تقوم بكل جهد لإنجاز الاستحقاق الانتخابي "في الوقت المحدد وبأفضل الظروف، إضافة الى استكمال المفاوضات مع صندوق النقد الدولي والتي تسير ضمن المهلة المتفق عليها".

يذكر أنه من المقرر إجراء الانتخابات النيابية المقبلة يوم الأحد 15 مايو المقبل للبنانيين المقيمين على الأراضي اللبنانية، فيما سيجري اقتراع اللبنانيين غير المقيمين على الأراضي اللبنانية، يومي الجمعة والأحد الموافقين السادس والثامن من نفس الشهر، وذلك بحسب مصادفة يوم العطلة الرسمية في الدول الجاري فيها الإقتراع.