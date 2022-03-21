الرئيس الأوكراني يدعو ألمانيا إلى مقاطعة الغاز الروسي وبضائع أخرى

دعا الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، الألمان إلى مقاطعة الغاز الروسي وبضائع أخرى.

وقال زيلينسكي، اليوم الاثنين، في رسالة عبر الفيديو نُشرت على مواقع التواصل الاجتماعي: "بدون التجارة معكم، بدون شركاتكم وبنوككم، لن يكون لدى روسيا أموال لهذه الحرب.. لا أحد لديه الحق في تدمير الشعوب وتقسيم أوروبا".

وأضاف: "من فضلكم لا ترعوا آلة الحرب الروسية"، مؤكّدًا أنه لا ينبغي أن يكون هناك يورو واحد للمحتلين.

وطالب بإغلاق جميع الموانئ أمام روسيا، وعدم توريد أي بضائع لها، والتخلي عن موارد الطاقة الروسية.

وبحسب مشغل نظام نقل الغاز الأوكراني، تم ضخ ما يقرب من 2.5 مليار متر مكعب من الغاز الطبيعي الروسي إلى الغرب منذ بدء الحرب في 24 فبراير الماضي.

وتصف روسيا حربها على أوكرانيا، وهي أكبر هجوم على دولة أوروبية منذ الحرب العالمية الثانية، بأنها "عملية عسكرية خاصة" لنزع سلاح أوكرانيا وحمايتها من "النازيين"، ويصف الغرب ذلك بأنه ذريعة كاذبة لحرب عدوانية غير مبررة لإخضاع بلد يصفه الرئيس فلاديمير بوتين بأنه غير شرعي.

وبحسب مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، فإن 902 مدني على الأقل قتلوا حتى منتصف ليل السبت رغم أن الحصيلة الحقيقية ربما تكون أعلى من ذلك بكثير.

وقالت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين إن 10 ملايين أوكراني نزحوا بينهم نحو 3.4 مليون فروا إلى دول مجاورة مثل بولندا.