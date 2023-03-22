السوداني يعلن عقد اجتماع لدول المنطقة بشأن مشروع القناة الجافة في العراق

دعا رئيس الحكومة العراقية محمد شياع السوداني، دول المنطقة إلى عقد اجتماع في بغداد لمناقشة مشروع طريق التنمية المعروف بالقناة الجافة بشكل تفصيلي بمراحله وتفاصيل التنفيذ لهذا المشروع الحيوي الذي يشكل جانبا من ميناء الفاو الكبير في محافظة البصرة.

وكان من أهم ما جاء في المؤتمر الصحفي المشترك للسوداني والرئيس التركي رجب طيب أردوغان، خلال زيارته إلى تركيا قول السوداني في مؤتمر صحفي مشترك مع أردوغان في أنقرة إن "مشروع طريق التنمية المعروف بالقناة الجافة ليس للعراق وتركيا فقط، بل للمنطقة والعالم، فهو يربط الشرق بالغرب وهو ممر عالمي لنقل البضائع والطاقة"، بحسب بيان للحكومة العراقية.

وذكر أن "الطاقة التي سوف تُنقل عبر طريق القناة الجافة ستكون من دول المنطقة ومن العراق الذي من المؤمل أن يكون خلال السنوات المقبلة وفق الرؤية التي تعمل عليها الحكومة دولة مصدرة للغاز بحكم ما يمتلكه من ثروة غازية هائلة".