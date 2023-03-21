المصري البورسعيدي يوافق على تأجيل مباراته أمام الأهلي في كأس الرابطة

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أرسل مجلس إدارة النادي المصري البورسعيدي، خطابًا رسميًا إلى رابطة الأندية، يؤكد فيه موافقته على تأجيل مباراة الأهلي في بطولة كأس رابطة الأندية.

ويحتضن ستاد برج العرب المواجهة المرتقبة بين الأهلي والمصري، والتي ستقام يوم الأحد القادم، في إطار منافسات الدور ثمن النهائي من مسابقة كأس رابطة الأندية لموسم 2022 - 2023.

وحصلت إدارة المصري على موافقة الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بقيادة حسام حسن، قبل إرسال خطاب الموافقة على تأجيل مباراة الأهلي إلى رابطة الأندية.

وفي سياق متصل، رفضت رابطة الأندية في الساعات الماضية، طلب الأهلي بتأجيل مباراته أمام المصري في مسابقة كأس الرابطة.