قنصل الصين بالإسكندرية: حجم التجارة بين مصر والصين 20 بليون دولار العام الماضي

قال يانغ يي، قنصل عام الصين بالإسكندرية، إن حجم التجارة بين مصر والصين نحو 20 بليون دولار العام الماضي، وإن الرئيسيين المصري والصيني لهما نفس الأهداف لتوحيد الشعوب، مؤكدا أن الدولتين أصحاب حضارة عريقة.

وأضاف القنصل الصيني، خلال مؤتمر صحفي، اليوم الثلاثاء، أن الصين تسعى لزيادة أعداد الوفود السياحية لمصر لتعود ما قبل كورونا، حيث وصل إلى 600 ألف سائح في العام، متابعا أن الشركات الصينية تستثمر في ميناء أبي قير والعاصمة الإدارية، وذلك في إطار مبادرة الحزام والطريق، لافتا إلى أن الصين طرحت مبادرة عالمية حضارية للعالم للتنمية.

وأكد أن الصين تلعب دورا في التفاوضات التي تعود بالصالح على دول الشرق الأوسط، وتبادر دائما لحل جميع النزاعات، مضيفا أن الشعب الصيني والعربي يحبان السلام، مؤكدًا على سعي الصين لإعادة السلام بين السعودية وإيران؛ لأنه لن تتحقق التنمية في دول الشرق الأوسط إلا بالأمن والسلام.

وأشار القنصل الصيني، إلى أن التنمية الاقتصادية والاجتماعية في الصين تحقق إنجازات رغم التحديات العالمية سواء وباء كورونا أو الانكماش الاقتصادي، متابعا أن مصر وجميع دول العالم تأثرت بالحرب الروسية الأوكرانية، وبعض الدول تتكسب من تلك الحروب، لافتا إلى أن الصين تسعى لإنهاء الحرب بين روسيا وأوكرانيا.