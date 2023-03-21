الجامعة العربية تستقبل وفدا صينيا للإعداد للدورة السادسة للمعرض الصينى العربى

استقبل السفير الدكتور علي بن إبراهيم المالكي، الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية و رئيس قطاع الشؤون الاقتصادية، اليوم الثلاثاء، وفدا رفيع المستوى من حكومة منطقة نينجشيا الصينية ذات الحكم الذاتي لقومية هوي للتباحث حول الإعداد للدورة السادسة للمعرض الصيني العربي والمقرر عقدها خلال العام الحالى بمقاطعة نينجشيا في الصين.

ويعد هذا المعرض فرصة كبرى للقطاعين العام والخاص بالدول العربية لتعظيم التعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري مع الجانب الصيني، بالإضافة إلى الاستفادة الكبرى من مبادرتي الحزام والطريق لتحقيق التنمية الاقتصادية بالدول العربية، وذلك أملا في زيادة التقارب بين الشعوب العربية والصين ولتحقيق المنفعة المشتركة.

و صرح السفير المالكي بأن الهدف الاساسي من الزيارة تسلمه دعوة رسمية للمشاركة في أعمال المعرض، وكذلك تعميم الدعوة على كافة الجهات المعنية من القطاعين العام والخاص في الدول العربية للمشاركة في الترويج لأعماله بالمنطقة العربية، بالإضافة إلى حث القطاع الخاص بالدول العربية للمشاركة بفعالية في أعمال المعرض وكافة الفعاليات المصاحبة له، ومن ثم ابرام العديد من الصفقات الاقتصادية ما تعود بالنفع على زيادة التبادل التجاري والاستثماري العربي الصيني، وكذلك يتطلع الجانبان من خلال هذه الزيارة لبحث سبل تعزيز التعاون المستقبلي الاقتصادي والاستثماري بين الجانبين.

ويأتي انعقاد أعمال المعرض في إطار فعاليات منتدى التعاون العربي الصيني وهو من أقدم المنتديات التي عقدت لتعزيز التعاون الثنائي العربي الصيني في كافة المجالات ذات الاهتمام المشترك منذ 2009.

ويعتبر معرض الصين والدول العربية من أهم الفعاليات الاقتصادية التي تعقد تحت مظلة المنتدى والذي يعد منصة أساسية للعلاقات العربية الصينية ولتعزيز التعاون المشترك.