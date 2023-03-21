كوريا الجنوبية تخطر اليابان بقرار استعادة اتفاقية تبادل المعلومات العسكرية الثنائية بالكامل

ذكرت وزارة الخارجية الكورية الجنوبية، أن (سول) أبلغت (طوكيو) بقرارها استعادة اتفاقية تبادل المعلومات الاستخبارية العسكرية بشكل كامل، كجزء من الجهود المبذولة لتحسين العلاقات الثنائية المتوترة منذ فترة طويلة.

وذكرت الوزارة - في بيان أوردته وكالة أنباء كوريا الجنوبية، اليوم الثلاثاء- بأن كوريا الجنوبية أرسلت رسالة رسمية إلى اليابان في وقت سابق اليوم عبر قنوات دبلوماسية؛ لإبلاغها بقرارها بإلغاء تعليق اتفاقية الأمن العام للمعلومات العسكرية (GSOMIA).

وأشارت الوكالة إلى أنه تم توقيع الاتفاقية في 2016، وينظر إليها على أنها رمز نادر للتعاون الأمني بين (سول) و(طوكيو) قبل أن تقرر إدارة الرئيس مون جيه-إن السابقة تعليقها في 2019 احتجاجًا على قيود التصدير التي فرضتها طوكيو ضد سول.

يذكر أنه - خلال الأسبوع الماضي - وافق الرئيس الكوري الجنوبي يون سيوك-يول على "تطبيع كامل" للاتفاقية خلال قمته مع رئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا للرد بشكل أفضل على التهديدات النووية والصاروخية لكوريا الشمالية.