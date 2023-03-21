أفادت وسائل إعلام عبرية، اليوم الثلاثاء، بأن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، أجرى اتصالا مع نظيره الإسرائيلي يتسحاق هرتسوج.

وقالت صحيفة "معاريف"، مساء اليوم الثلاثاء، إن أردوغان وهرتسوج ناقشا قضية الأوضاع الأمنية في الضفة الغربية وملفات أخرى، حيث أعرب الرئيس التركي عن قلقه وتخوفه من تصاعد موجة التوترات الأمنية في مدن وبلدات الضفة الغربية.

وشدد الرئيس التركي، على تخوفه من تصاعد أعمال العنف في الضفة الغربية واستفزازات المستوطنين في المسجد الأقصى ومحيطه في مدينة القدس، داعيا إلى وقف تلك الاستفزازات وعدم السماح بها.

كما قدم أردوغان الشكر لنظيره الإسرائيلي، على الدعم الإسرائيلي عقب الزلزال الذي ضرب تركيا، في السادس من شهر فبراير الماضي، وأودى بعشرات الآلاف من الضحايا.

وأعلنت تركيا وإسرائيل، في أغسطس الماضي، عودة العلاقات الدبلوماسية بالكامل وإعادة تبادل السفراء، بعد سنوات من الخلافات.

وشهدت العلاقات الإسرائيلية التركية تحسناً ملحوظاً في الأشهر الأخيرة، توجت بزيارة الرئيس الإسرائيلي، إلى أنقرة، حيث التقى نظيره التركي، في مارس من العام الماضي.