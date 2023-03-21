افتتح الدكتور محمد رجاء محمد السطوحي، عميد كلية العلوم جامعة عين شمس، معمل حاسبات كيمياء الكم وتطبيقاتها، بحضور الدكتورة إيمان عبد العظيم وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب، وأمانى سليمان وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، ومحمد صبرى أحمد عبد المطلب أستاذ متفرغ بقسم الكيمياء، ومجدى أحمد رئيس قسم الكيمياء بالكلية.

يعد هذا المعمل الأول من نوعه في كلية العلوم يقدم خدماته لطلاب البكلوريوس وطلاب الدراسات العليا لما له من أهمية كبيرة في تخصص الكيمياء النظرية.

ويضم المعمل عددا من أجهزة الكمبيوتر الحديثة والمزودة بالبرمجيات الحديثة لتتناسب مع إجراء التجارب الكيميائية النظرية.

وأهدى الدكتور صبرى عبد المطلب تجديد هذا المعمل لكلية العلوم، ولم يكن هذا الإهداء الأول للكلية، فقد أهدى تجديد مدرج انتصار الشوبكى مزود بأحدث أجهزة العرض للتدريس الطلاب، وتجديد قاعة محاضرات بقسم الرياضيات، كما أهدى ١٠٠ جهاز كمبيوتر حديث، و٢ سيرڤر؛ إسهاماً منه فى تزويد كليته الأم بأحدث الأجهزة.

يذكر أن الدكتور محمد صبري أحمد عبد المطلب، أستاذُ الكيمياءِ المُتفرِّغُ بكليةِ العلومِ جامعةِ عينِ شمس، الحائزُ على العديدِ مِنَ الجوائزِ في مَجالِ الكيمياء، وتخرَّجَ من كليةِ العلومِ جامعةِ عين شمس عامَ ١٩٦٦م بتقديرِ مُمتازٍ معَ مَرْتبةِ الشرفِ الأُولى، وحصَلَ على الدكتوراه في الكيمياءِ الطَّيفيةِ عامَ ١٩٧٣م من جامعةِ فريدرش شيلر بألمانيا.